Temptation Island, la prova che smentisce tutto: stanno insieme

Spunta una prova che smentirebbe una delle coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island.

L’ultima edizione di Temptation Island, la nona, ha entusiasmato tantissimo il pubblico da casa. Sono state diversi i protagonisti che per un motivo o per un altro hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori, e tra questi sicuramente vanno inseriti Jessica Mascheroni e Alessandro Autera. Lei aveva provato un sincero interesse per il tentatore Davide Basolo, mentre lui era attratto dalla tentatrice Carlotta Adacher. Nelle ultime ore però ci sono stati diversi aggiornamenti da entrambe le parti.

Jessica non è più single ma non è legata al tentatore Davide, mentre sul suo ex compagno Alessandro stanno circolando diverse voci. La tentatrice aveva smentito tutto nei giorni scorsi ma nelle ultime ore è spuntata fuori una prova che non lascia spazio ai dubbi.

Temptation Island, la prova che smentisce tutto: sono innamorati

Alessandro nei giorni scorsi, durante una diretta su Instagram ha dichiarato che sarebbe disposto a partecipare già da settembre a Uomini e Donne come tronista. E di Carlotta che ne è stato? Lei ha smentito assolutamente di essere fidanzata con Alessandro e che dunque, data l’assenza di legami con lui, Autera può partecipare al dating show condotto da Maria De Filippi. Ma sarà davvero questa la verità? Una foto lascia pensare a tutt’altro.

Sembra che dopo Temptation Island 2021, Alessandro Autera e Carlotta Adacher stiano continuando la loro frequentazione. Questa non è una tesi buttata così a caso, ma a confermarlo alcune Instagram Stories pubblicate da lei e condivise da lui che mostrano Alessandro e Carlotta mano nella mano a cena in un ristorante di Ostia e poi in auto. Lei aggiunge pure un’emoticon a forma di cuore, a ribadire come tra i due sia nato un sentimento.