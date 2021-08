Un’ex protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, programma condotto da Filippo Bisciglia, ha rivelato di aver ricevuto una proposta.

L’ultima edizione di Temptation Island ha ormai calato il sipario. Sono stati milioni i telespettatori che hanno seguito con particolare attenzione le vicende delle coppie che hanno deciso di partecipare al programma per mettersi in gioco insieme al loro amore. Tra le tante coppie del programma, quella che ha riscosso maggiore successo è quella formata da Manuela e Stefano. Ormai la loro storia è acqua passata e lei, adesso si gode la sua nuova fiamma: Luciano Punzo.

Nei giorni scorsi, l’ormai ex single di Temptation Island ha condiviso con i fan la romantica sorpresa che la donna gli ha fatto quando si sono rivisti a Napoli: “Ricordo ancora l’emozione di quel momento. La mia prima sorpresa ricevuta. A Napoli abbiamo preso un albergo e ci siamo rivisti. Abbiamo passato tre giorni insieme. E poi mi ha fatto una sorpresa bellissima: un letto pieno di petali e sul bordo del letto tanti palloncini. Su ogni palloncino c’era scritta una frase. Sorridi, Io credo in te, Ci sarò”.

Temptation Island, ex protagonista rivela: “Ho ricevuto una proposta”

La vita della neo coppia, Manuela Carriero e Luciano Punzo, è cambiata radicalmente. I due dopo l’enorme successo riscosso all’ultima edizione di Temptation Island vivono tutto in modo diverso. L’ex fidanzata di Stefano Sirena è spesso in giro per shooting fotografici e campagne pubblicitarie e questa cosa ha destato i sospetti dei followers su Instagram: “Siete sempre in giro, non avete più un lavoro?”.

Manuela Carriero, ha risposto senza porsi alcun tipo di problema: “Siamo in giro proprio per via del lavoro di Luciano. Lui è un modello e domani ha uno shooting. Io dopo aver lasciato il mio lavoro a tempo indeterminato per seguire il mio ex non ho più trovato un lavoro stabile. Al momento sono disoccupata ma ho avuto una proposta come segretaria per settembre”.