Royal Family, problemi per Harry e Meghan: la terrificante profezia! A farla sarebbe stato il fratellastro della duchessa del Sussex

Il loro rapporto sembra essere ogni giorno più solido e appagante. La nascita della piccola Lilibet Diana ha cementato ancor di più il legame da Harry e Meghan, con una perfetto quadretto familiare completato dal primogenito Archie. Nella villa di Montecito i due sembrano aver dimenticato i problemi con la Royal Family, perfettamente inserito nel loro nuovo contesto californiano. Anche dal punto di vista finanziario, gli accordi con i colossi Netflix e Spotify, così come il contratto con la casa editrice Penguin Random House (per la pubblicazione di 4 libri), hanno tolto ogni tipo di ansia. Eppure non è tutto oro quello che luccica e c’è chi è convinto che il modo di fare della Markle possa essere un’enorme insidia per il principe.

Thomas Markle Jr, il fratellastro della duchessa del Sussex, ha emesso un verdetto terrificante nei confronti della diretta interessata. Il 55enne ha preso parte quest’anno al Grande Fratello Vip in Australia e in un trailer ha descritto Meghan come “molto superficiale”. Non solo, ha anche deciso di mandare un avvertimento ad Harry.

LEGGI ANCHE >>> Regina Elisabetta, quell’errore che ha cambiato la sua vita e quella della Royal Family

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, nuovi problemi per William e Kate: c’entra il figlio

Royal Family, problemi per Harry e Meghan: la profezia di Thomas Markle Jr

In un video di presentazione per il reality, Markle ha specificato: “Sono il fratello di Meghan e sono il maggiore della famiglia. Ho detto al principe Harry che penso che gli rovinerà la vita. È molto superficiale”.

Secondo quanto riportato dalla stampa americana, Thomas non ha più una relazione con Meghan da diverso tempo e si ritiene che i due non si vedano addirittura dal 2011. Anche nel matrimonio organizzato a Londra nel maggio del 2018, lui non fu neanche invitato.

A quanto pare, però, il duca del Sussex non ha preso molto sul serio queste dichiarazioni, anzi. In un recente commento ha rimarcato come lei abbia avuto un impatto assolutamente positivo nella sua vita.

Durante un’intervista a Oprah Winfrey, inserita nella serie-documentario “The Me You Can’t See”, il duca ha ringraziato Meghan per averlo incoraggiato a fare terapia.

Ha sottolineato: “Ho visto medici di base, dottori, terapisti e ogni genere di persone. L’unica cosa che mi ha fatto stare meglio è l’incontro con Meghan. Sapevo che se non avessi fatto la terapia, per migliorarmi interiormente, avrei perso questa donna con cui voglio trascorrere il resto della mia vita”. Insomma parole al miele che respingono con forza ogni attribuzione negativa e a ben vedere non mostrano nemmeno una così spiccata superficialità della neo 40enne.