Paola Perego, l’annuncio che lascia tutti senza parole: grande sorpresa – FOTO

Paola Perego tra qualche mese diventerà nonna per la seconda volta. La splendida notizia è stata diffusa dalla figlia Giulia Carnevale e dal suo compagno

Grande emozione per Paola Perego che presto sarà nonna bis. La primogenita della conduttrice televisiva, Giulia Carnevale, è incinta per la seconda volta del suo compagno Filippo Giovannelli. La notizia è stata diffusa in questi giorni dalla 29enne attraverso il suo account privato di Instagram dove ha pubblicato una serie di scatti con il pancione.

Nell’ultima foto pubblicata dalla coppia, mentre si godono un po’ di relax a Formentera, Giovannelli tiene tra le braccia il pancione. Entrambi sono sorridenti e spensierati in attesa del grande giorno: la nascita della seconda figlia. Ebbene, dopo Pietro, questa volta Giulia e Filippo apriranno le proprie braccia ad una meravigliosa bambina che porterà tantissima gioia in casa Perego.

Paola Perego presto diventerà nonna bis: c’è trepida attesa per il lieto evento

Paola Perego è diventata presto madre di Giulia e Riccardo, entrambi nati dal primo matrimonio con Andrea Carnevale. Di conseguenza la conduttrice televisiva a soli 52anni è già diventata nonna di Pietro. Ora che ne ha 55 aprirà le braccia ad una nipotina che porterà sicuramente tanta gioia nella sua casa.

Intanto, presa dagli impegni lavorativi, la Perego ancora non ha espresso tutta la sua emozione sui social. La conduttrice televisiva è alle prese con l’organizzazione di Citofonare Rai2, il nuovo programma che la vedrà impegnata assieme a Simona Ventura. Due donne forti che allieteranno dalle 11 alle 13 le domeniche del pubblico Rai con argomenti di attualità e non solo.