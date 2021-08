Massimo Lopez, lutto improvviso per il noto attore: saluto struggente – VIDEO

Un grave lutto ha colpito la famiglia del noto attore e comico Massimo Lopez che dà un ultimo saluto sui social

A 70 anni si è spento Giorgio Lopez ed a darne l’annuncio è suo fratello Massimo tramite il suo profilo ufficiale di Instagram. Doppiatore, attore e regista teatrale, Giorgio ha lavorato con personaggi del calibro di Danny De Vito e Dustin Hoffman, ed oggi si è spento nella sua casa di Roma.

Un video straziante quello pubblicato da Massimo Lopez che ne dà l’addio sul suo profilo Instagram senza però specificare la causa del decesso che, al momento, resta ignota.

Massimo Lopez, lo struggente addio al fratello Giorgio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo_Lopez (@massimolopezreal)

“Mio fratello Giorgio, questa mattina all’alba, se n’è andato. È andato via un grande artista, una grande mente, un filosofo, un saggio. Lui non si è spento, il suo spirito è forte, rimane e rimarrà per sempre. Mi ha insegnato tantissimo, mi ha dato il coraggio per fare questo mestiere e quindi ce l’ho sempre con me nel cuore”.

Un video pubblicato su Instagram molto struggente in cui si avverte tutta la tristezza di Massimo Lopez che siamo abituati a vedere di solito col sorriso sul volto. Molto legato al fratello, ad aggiungersi al messaggio di cordoglio altre persone del mondo dello spettacolo tra cui Mara Venier, Luca Ward, Sergio Friscia e Eros Ramazzotti che hanno commentato il post di Massimo.