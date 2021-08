Iva Zanicchi, paura in famiglia: “Sarebbe morta di Covid senza vaccino”

Una brutta paura per Iva Zanicchi e la sua famiglia che hanno rischiato grosso: “Salva grazie al vaccino”, queste le sue dichiarazioni

Dal rientro dalle vacanze in Sardegna – che di settimana in settimana rischia la zona gialla – Iva Zanicchi è stata rintracciata da Adnkronos cui si è lasciata andare ad uno sfogo. La cantautrice emiliana ha da poco perso suo fratello, Antonio, ma la famiglia non ha smesso un attimo di tremare quando sua sorella è risultata positiva alla variante Delta del Covid-19.

La Zanicchi ha raccontato che sua sorella, 85enne, ha scoperto per caso di essere positiva al Covid essendo asintomatica: “Grazie al vaccino sta bene, se non li avesse fatti sarebbe probabilmente morta”.

Iva Zanicchi, lo spavento per la sorella e l’invito a vaccinarsi

La cantautrice romagnola si è dichiarata apertamente favorevole all’obbligo vaccinale e sostiene che ad aver creato caos sia stato il Green Pass e la cattiva informazione: “Sono state fatte troppe chiacchiere. Vacciniamoci tutti perché è l’unico modo che abbiamo per salvaguardarci dal virus e uscire da questa pandemia”, ha affermato la Zanicchi ad Adnkronos.

In un secondo momento Iva prova a mettersi nei panni di chi non vuole vaccinarsi: “Oggi tanta gente ha paura del vaccino perché l’abbiamo spaventata con una cattiva informazione”. In particolare la Zanicchi fa una velata – ma non troppo – critica ai ‘chiacchieroni della TV’: “Bisogna ringraziare tanti signori e signore che in tv vanno a fare gli esperti senza avere alcuna competenza”.