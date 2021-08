GF Vip, ex concorrente in dolce attesa: l’annuncio che emoziona il web – FOTO

E’ un grande momento questo per un’ex concorrente del GF Vip 4. Dopo tanta attesa il sogno si è avverato: presto arriverà il primo figlio

Già da qualche giorno i rumors prevedevano per Carlotta Maggiorana l’arrivo di un primo figlio. Ma se finora non c’era nulla di certo, adesso è arrivata la conferma. Presto l’ex gieffina e Miss Italia 2018 spingerà una carrozzina. La Maggiorana ha dato l’annuncio in una Insta Storie dove ha pubblicato il boomerag di un passeggino blu con scritto: “Ti aspetto”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip capitanato da Alfonso Signorini è sposata con Emiliano Perantoni. I due si sono conosciuti quando lei era una ragazzina. Dopo circa dieci anni di fidanzamento, nel 2018, hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore diventando marito e moglie. E adesso, a distanza di tre anni, Carlotta ed Emiliano sono pronti a diventare genitori.

Carlotta Maggiorana presto diventerà mamma: grande emozione per l’ex concorrente del GF Vip 4 e vincitrice di Miss Italia

Carlotta Maggiorano ha conquistato la notorietà vincendo il concorso di bellezza “Miss Italia” nel 2018 e partecipando alla quarta edizione del Grande Fratello Vip capitanato dal giornalista di ‘Chi’, Alfonso Signorini. La Maggiorano nel corso degli anni ha però lavorato più volte nel mondo dello spettacolo approdando in diversi programmi come Avanti un Altro, Paperissima e Affari Tuoi.

Per la 29enne il prossimo passo era quello di diventare madre. L’ex gieffina lo ha più volte dichiarato anche nel corso della sua partecipazione al reality di Mediaset: diventare madre era un suo sogno. Finalmente quel giorno tanto atteso è arrivato portando in casa Perantoni-Maggiorano infinita gioia. Non resta che attendere la nascita del loro primogenito, intanto, auguri ai prossimi neogenitori.