GF Vip, amore al capolinea: l’annuncio ufficiale dell’ex coppia – FOTO

Dopo le varie segnalazioni dei gossippari del web, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati del GF Vip

Era nell’aria ormai da tempo, soprattutto viste le continue segnalazioni riportate dai gossippari del web – Deianira Marzano su tutti -, ed è appena arrivata la conferma. Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati ed è stato ufficializzato dalla coppia su Instagram.

In particolare, l’ex tronista di Uomini e Donne ha scritto sul suo profilo: “È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene”.

GF Vip, un amore nato in casa e finito poco dopo: Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati

Una bellissima storia d’amore nata nella casa del Grande Fratello VIP nel 2017 dove Luca e Ivana sono arrivati rispettivamente come secondo e terza classificata, dopo il vincitore Daniele Bossari. Soltanto 5 anni dopo la loro relazione sembra essere giunta al capolinea, sembrerebbe senza particolare astio tra i due.

Intanto che Onestini si è pubblicamente esposto, la Mrazova non ha pubblicato alcunché: l’ultimo post, infatti, risale a due settimane fa e ritrae il cagnolino della ex gieffina, Teddy. Intanto, Luca Onestini sembra aver anche voltato pagina, divertendosi in giro con più ragazze.