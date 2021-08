Gerry Scotti, i suoi fan sono al settimo cielo: accadrà tra pochi giorni

Gerry Scotti è pronto a tornare con il suo ‘Caduta Libera’. A breve verranno mandate in onda le ultime puntate registrate prima di ammalarsi di Covid.

Gerry Scotti è pronto a tornare in diretta su Canale 5, con il suo game show ‘Caduta Libera‘. Il presentatore ha compiuto da poco 65 anni e da ben 30 è una vera e propria icona della televisione italiana. Infatti il conduttore ha dovuto dare un temporaneo addio alle telecamere, dopo aver contratto il Covid-19. Proprio a causa della positività, Gerry è stato costretto a fermare le registrazioni a fine 2020.

Il prossimo 30 agosto, infatti, arriverà la nuova edizione di Caduta Libera che andrà in onda durante i giorni feriali. Inoltre la Mediaset ha confermato che il game show aprirà il palinsesto televisivo 2021/22. Lo zio Gerry ha annunciato il suo ritorno scrivendo: “Caduta Libera sta per tornare con le nuove puntate, il che vuol dire nuove emozioni, nuove avventure e tanto divertimento per farvi passare un’ora in allegria. Qui fervono i preparativi, vuol dire che devo fare tutto io“.

Gerry Scotti torna con il suo ‘Caduta Libera’: sono trascorsi 10 mesi dall’ultima puntata

Sono passati ben 10 mesi dall’ultima edizione di ‘Caduta Libera‘, con le ultime puntate registrate che sono andate in onda al termine del 2020. Infatti ad interrompere momentaneamente le registrazioni ci aveva pensato la positività di Gerry Scotti al Covid-19. Il presentatore ha temuto anche il peggio, visto che fu ricoverato in ospedale. Lo Zio Gerry conduce il programma dal 2015 e nell’ultima edizione ha fatto scalpore la vincita di un concorrente da ben 727mila euro.

Dopo che Scotti inaugurerà la nuova stagione delle reti Mediaset, toccherà poi a Barbara D’Urso. Infatti il prossimo 5 e 6 settembre esordirà la nuova edizione di ‘Pomeriggio Cinque’. Per le reti Mediaset sarà un anno ricco di novità, specialmente per le due emittenti Canale 5 e Italia 1. Il ruolo di Gerry Scotti sarà a dir poco strategico, visto che il Biscione è pronto ad azzardare più del dovuto quest anno con l’obiettivo di recuperare milioni di ascolti.