Don Matteo 13, colpo di scena Raoul Bova: fan esterrefatti! Una nuova indiscrezione riguarda una delle fiction più famose di Rai 1

Da 7 gennaio 2000, data della prima puntata, ha coinvolto moltissimi telespettatori di Rai 1. Stiamo parlando della fiction ‘Don Matteo’, portata in auge dallo splendido personaggio di Terence Hill, con la bellezza di 255 episodi e 12 stagioni intensissime. Nelle ultime settimane si fa un gran parlare della nuova serie che dovrebbe sbarcare sul piccolo schermo a gennaio 2022. Per il pubblico ci sarà però una novità molto importante, con la figura del sacerdote detective che non sarà più interpretato da Mario Girotti. Un nuovo protagonista è stato scelto infatti per prenderne il posto, ovvero Raoul Bova. Don Massimo, sarà il giusto erede del prete più famoso della Tv. Secondo quanto riportato da Tv Sorrisi e Canzoni c’è però una grossa novità che riguarda le riprese di Spoleto. Fino a questo momento pare infatti che l’attore romano non abbia mai messo piede sul set umbro.

Don Matteo 13, colpo di scena Raoul Bova: ancora deve mettere piede sul set

Secondo quanto riportato dal settimanale specializzato il suo arrivo dovrebbe essere previsto tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Nel frattempo, come sottolineato dall’attore Maurizio Lastrico, le riprese sono ferme, dopo appena pochi giorni di registrazioni andate a buon fine.

Si parla infatti di cause legate al maltempo, che avrebbero costretto la troupe e i produttori della Lux Vide a cambiare velocemente i loro piani. Una revisione di programma che ha spostato il set negli studi di Formello, a Roma. Il lavoro però non è proseguito a lungo visto che dal 25 giugno all’11 luglio si è svolto il ‘festival dei due mondi‘. La pausa estiva agostana ha fatto il resto, posticipando tutto a settembre.

Assieme al Raoul Bova nel cast troveremo anche Anna Olivieri, nel ruolo del Comandante e Marco Nardi come pm. Tra le nuove figure c’è anche Flavio Insinna, con il suo Colonnello Anceschi, vedovo e padre di Valentina. Non resta che aspettare l’autunno per saperne di più.