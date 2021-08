Il Milan sembra essere pronto a scambiare il suo capitano per arrivare a un altro giocatore. Scambio super in Serie A.

Il Milan è la squadra italiana più attiva sul mercato. Maignan, Giroud, Ballo Touré, i riscatti di Tonali e Tomori e il prestito biennale di Brahim Diaz. Tutti colpi importanti che dimostrano quanto sia ambizioso il piano della società che l’anno prossimo, quanto meno, vorrebbe confermare la qualificazione in Champions League.

Stefano Pioli nonostante i numerosi rinforzi si aspetta ancora altri acquisti: un terzino (quasi fatta per Florenzi), un centrocampista (se parte Pobega), un trequartista, un esterno offensivo e un terzo attaccante. Maldini e Massara lavorano incessantemente e nelle ultime ore, sembra essere quasi fatta per il possibile numero 10 titolare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, nuova svolta per Cristiano Ronaldo: la destinazione è pazzesca

Calciomercato Milan, destinazione a sorpresa per Romagnoli: super scambio in Serie A

Alessio Romagnoli in questa preseason sta giocando molto bene. Sono pochissimi, forse alcuno, gli errori commessi dal capitano rossonero che sembra poter tornare ad essere titolare. Ottime prestazioni, fascia al braccio ma un rinnovo che non ancora è arrivato e così, come riportato da calciomercatonews.com, Maldini e Massara potrebbero imbastire uno scambio con la Juventus.

Il Milan ha bisogno di un trequartista titolare e la Juventus ne avrebbe messo uno sul mercato: Aaron Ramsey. Ad oggi sembra difficile pensare che i rossoneri possano privarsi del leader difensivo per accogliere il gallese, però la trattativa potrebbe concretizzarsi in quanto i due giocatori avrebbero una valutazione di 15 milioni di euro, ed andrebbero a colmare le lacune in rosa di entrambi i club.