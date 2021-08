Calciomercato Juventus, regalo per Allegri: super scambio in Serie A! Il tecnico livornese potrebbe avere un suo pallino a disposizione

La sconfitta nel Trofeo Gamper contro il Barcellona per 3-0 non ha preoccupato più di tanto Massimiliano Allegri. L’allenatore bianconero sa benissimo che per tornare al successo con la Juventus c’è bisogno di un percorso ancora lungo e l’inizio della stagione dista ancora due settimane. Assemblare una rosa all’altezza è il primo obiettivo, dopo aver individuato le lacune più evidenti. Il centrocampo non ha funzionato sia con Sarri che con Pirlo e proprio lì bisogna intervenire. Locatelli e Pjanic sono sempre i nomi caldi e non è escluso che possano raggiungere in coppia la Continassa. Kaio Jorge sarà l’unico innesto in avanti previsto, con la permanenza sia di Cristiano Ronaldo che di Dybala. Il giovane brasiliano andrà a ricoprire il ruolo di vice Morata e gli sarà dato il tempo di crescere con calma. Anche la difesa necessita di qualcosa, vista l’età di Chiellini e Bonucci e l’uscita di Demiral, destinazione Bergamo. Da qui al 31 agosto diverse operazioni verranno quindi portate a termine e i tifosi non vedono l’ora.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, tutto fatto per il dopo Lukaku: a breve l’annuncio!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio con Bentancur: che colpo a centrocampo

Calciomercato Juventus, regalo per Allegri: Romagnoli in cambio di Ramsey

Sta prendendo corpo in queste ore uno scambio di livello con un’altra big della Serie A. Come riportato dai colleghi di calciomercato.it, sul piatto ci sono i cartellini di Ramsey e Romagnoli. I due giocatori sono in uscita dai rispettivi club e potrebbero risolvere i rispettivi problemi. Il gallese è stato impiegato contro il Barcellona da centrocampista centrale ma non rientra più nei piani dei bianconeri. Al Milan serve un trequartista per sostituire Calhanoglu e l’ex Arsenal può essere perfetto. Il centrale difensivo andrebbe invece a ricoprire il ruolo di primo cambio a Bonucci e Chiellini, rimpolpando l’ossatura italiana della ‘Vecchia Signora’. Con una duplice valutazione di 20 milioni sarebbe possibile realizzare anche una discreta plusvalenza, opzione gradita ad entrambe. Nei prossimi giorni si potrebbe arrivare alla fumata bianca, con l’attesa dell’ultimo via libera dei giocatori. Gli ingaggi sono simili (Ramsey prende un milione netto in più l’anno) ma si può pareggiare l’offerta. Allegri e Pioli sarebbero contenti.