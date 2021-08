Beautiful, l’amatissima soap opera in onda su Canale 5, andrà incontro a un cambiamento epocale. La decisione di Mediaset.

Beautiful, la soap ambientata a Los Angeles che vede come protagonista la famiglia Forrester – proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations -, è stata trasmessa per la prima volta nel 1987 negli States mentre in Italia tre anni più tardi, quindi nel 1990. Dopo 31 anni dalla prima puntata, Beautiful è ancora oggi la soap opera più seguita in Italia, con un numero di fedelissimi telespettatori che ogni giorno si aggira intorno ai 2.8/2.9 milioni fino a toccare punte di più di 3 milioni a puntata nella stagione invernale. I numeri da record e il continuo crescere dei telespettatori ha portato la Mediaset a prendere una decisione drastica che va a contrapporsi con le abitudini del passato.

Beautiful, clamorosa decisione di Mediaset: svolta epocale

Netto taglio con il passato. Quest’anno la Mediaset ha deciso di non interrompere nemmeno una soap per la consueta pausa estiva. Beautiful tra queste. Le avventure di Ridge e Brooke verranno trasmesse anche nei pomeriggi di sabato e domenica – Ferragosto compreso -, in cui la platea è decisamente ridotta.

Un’ipotesi plausibile è che si voglia altresì tener pronto il terreno in vista della rivoluzione domenicale, in atto da settembre quando – come anticipato da DavideMaggio.it – Anna Tatangelo e Silvia Toffanin prenderanno le redini di una parte del pomeriggio.