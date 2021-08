Anticipazioni Grand Hotel, rapimento finisce molto male!

Le anticipazioni della soap opera spagnola Grand Hotel svelano di un rapimento finito male… o bene? Ecco cosa accade

Le puntate di Grand Hotel – Intrighi e Passioni non vanno in vacanza e allietano l’estate italiana a tutti i fan della soap opera spagnola in onda da quest’anno in Italia e dal 2011 in Spagna. Grazie al successo riscosso, gli episodi della fiction continuano ad essere trasmessi su Canale 5 in prima serata.

Domenica 15 agosto andranno in onda altri due episodi della soap opera di Carlos Sedes, per tutti coloro che passeranno la sera di Ferragosto in casa, Grand Hotel – Intrighi e Passioni non abbandonerà i suoi fan.

Anticipazioni Grand Hotel, un rapimento finisce male… o bene?

I prossimi due episodi della soap opera spagnola Grand Hotel – Intrighi e Passioni, titolati L’annullamento e Il sequestro, rispettivamente decimo ed undicesimo, fanno sapere che Ayala fa di tutto per dimostrare che non è stata Alicia a sparare Garrido e riesce a farlo. Nel frattempo, il trio composto da Julio, Alicia e Ayala prova a capire qualcosa in più riguardo Yanes ed il motivo per cui il padre di Alicia gli ha lasciato in eredità una casa. Alicia e Julio, intanto, si occupano anche della morte di Don Carlos.

Intanto, Javier inscena un finto rapimento per riscuotere denaro attraverso il riscatto, ma viene scoperto un attimo prima che possa mettere in atto il suo piano. Le divergenze tra Alfredo e Sofia e Sofia e Beatriz continuano e quest’ultima sarà uccisa da Sofia in preda ad un attacco di gelosia.