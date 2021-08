Anticipazioni Brave and Beautiful, gravidanza inaspettata: cosa farà?

Le anticipazioni della soap opera turca Brave and Beautiful fanno sapere di una gravidanza inaspettata per un perfido personaggio

Brave and Beautiful non va in vacanza, non lascerà infatti i suoi fan sprovvisti di nuove trame molto allettanti neppure quest’estate. Come di consueto, infatti, la soap opera turca sarà in onda a partire dal lunedì fino al venerdì dalle 14.45 alle 15.30 su Canale 5.

Nonostante la programmazione della soap sia nata come sostituzione per Mr Wrong – Lezioni d’Amore, il programma ha riscosso tanto successo: non è escluso che gli autori Mediaset riescano a trovare uno spazio da dedicargli nel palinsesto al rientro di Uomini e Donne che occuperà la fascia oraria.

Anticipazioni Brave and Beautiful, Cahide è incinta di Korhan

Le anticipazioni delle prossime puntate di Brave and Beautiful fanno sapere che una sera Korhan comincia ad avere nausee e teme che sia un’intossicazione alimentare che possa aver colpito anche Cahide, pertanto è preoccupato per la gravidanza. Quest’ultima non lo lascia avvicinare perché teme che possa scoprire il pancione finto e scappa nel bosco dove comincia a vomitare. In quel momento è di passaggio Mihriban Aydınbaş che soccorre la donna e la porta all’ospedale di Istanbul.

Approfittanto di un momento di distrazione di Mihriban, Cahide prende il telefono per chiamare Hülya e farla correre in ospedale per farle eseguire l’ecografia e farsi controllare da un medico. Tuttavia, Cahide non riesce ad ingannare l’ecografia e farà appena in tempo a nascondere il pancione finto, quando il ginecologo metterà del gel sulla pancia e, proprio nel momento in cui sta per confessare la verità a Korhan, sentirà un battito provenire dall’ecografo: è veramente incinta.