Addio a Uomini e Donne di Gemma Galgani? Spunta il nome del nuovo programma

Ci sarebbe un’incredibile indiscrezione su Gemma Galgani: l’insostituibile dama del Tono Over di Uomini e Donne potrebbe lasciare la trasmissione per entrare a far parte di un nuovo programma. Scopri di cosa si tratta.

Gemma Galgani ha dedicato gran parte della sua vita al teatro, mentre negli ultimi anni è diventata una di quelle presenze insostituibili nel dating-show Uomini e Donne. La si è infatti vista ricoprire diversi ruoli nel Trono Over, e i suoi battibecchi con Tina Cipollari ormai sono un ingrediente a cui non si può rinunciare nel programma di Maria De Filippi.

Alcune indiscrezioni, però, la vedrebbero in trattativa per entrare nel cast di un altro programma di Canale 5. Questo significherebbe che, dopo tutti questi anni, Gemma Galgani sarebbe pronta ad abbandonare Uomini e Donne per incominciare una nuova avventura. Che ne sarà dunque della sua ricerca dell’Amore? Per il momento lei non ha commentato.

Ecco uno degli ultimi messaggi condivisi sui social da Gemma:

Gemma Galgani, qual è il nome del nuovo programma?

Il programma per cui Gemma Galgani potrebbe lasciare “Uomini e Donne” è una trasmissione che da qualche anno non va più in onda. Si tratterebbe de “La Talpa“, un reality show che tornerà sicuramente nei palinsesti Mediaset a partire dal 2022. Precedentemente, il programma era stato trasmesso nel 2004, 2005 e 2008.

A “La Talpa” parteciperanno diversi Vip che devono capire chi, fra loro, è il sabotatore. Non è chiaro se Gemma Galgani in questo nuovo programma rivestirà il ruolo di conduttrice o concorrente. Un altro nome che sembrerebbe essere in trattativa per entrare nel cast è quello di Cristiano Malgioglio. Ce la farà a conciliare gli impegni con “Tale e Quale Show”?