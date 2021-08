Valeria Marini allo scoperto, fan allibiti: “Ho voglia di scappare”

Valeria Marini allo scoperto, fan allibiti davanti alle ultime dichiarazioni della showgirl romana: “Ho voglia di scappare”

Il tema delle vaccinazioni, al pari di quello dei Green Pass, divide l’Italia e anche i Vip non fanno eccezione. Sono molti quelli che hanno deciso di scendere il campo a favore del piano vaccinale voluto dal governo, anche prestando il loro volto e la loro voce, Ma poi c’è anche chi l fa semplicemente con un’intervista, come Valeria Marini.

La showgirl non nasconde di essere assolutamente favorevole al vaccino, anche perché vorrebbe uscire in fretta da questa situazione di incertezza che dura da troppo tempo. E per questo non capisce e non accetta gli atteggiamenti dei No Vax che giudica controproducenti.

Ma soprattutto è stufa di discussioni continue sul tema, manifestazioni, insulti e per questo lancia una proposta. Intervistata dall’AdnKronos si dice disponibile ad aderire al programma della NASA che è alla ricerca di volontari per le simulazioni di viaggi spaziali con lunga permanenza lontano dalla Terra. “Più sento parlare iNo Vax e più mi viene voglia di fare domanda alla Nasa per vivere un anno isolata come su Marte. Almeno non dovrei più sentire le teorie complottiste e folli. Magari vado su Marte e torno quando hanno finito”.

Valeria Marini allo scoperto, l’appello per la sua amata Sardegna e i nuovi impegni in tv

Non c’è solo il team dei vaccini però che sta a cuore di Valeria Marini che in questi giorni è partita per le ferie. Prima una tappa in Sicilia, poi nella sua amata Sardegna che in questo giorni sta bruciando. Un dolore fortissimo per lei che è legata alla terra d’origine della mamma e chiede quindi più investimenti nella prevenzione, perché tanto ogni anno è sempre la stessa storia.

La showgirl è reduce dall’esperienza nel reality Supervivientes, ma prossimamente la vedremo di nuovo protagonista in prima serata su Canale 5. Sarà infatti una delle vittime nella nuova stagione di Scherzi a parte, lo show che tornerà condotto da Enrico Papi su Canale 5.