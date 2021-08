Uomini e Donne, pesanti critiche per Ida Platano: la sua reazione è sorprendente. I fan sono rimasti sorpresi di quanto è accaduto

I personaggi di Uomini e Donne godono solitamente di un ottimo seguito sui social, grazie all’appeal che la trasmissione Mediaset offre loro. Alcuni però vengono costantemente bersagliati dalle critiche, per diversi aspetti. Una di questi è Ida Platano, protagonista di un ritorno a ridosso della chiusura estiva, per cercare di trovare la giusta persona per starle affianco. La dama di Brescia deve convivere quotidianamente con alcune battutine di cattivo gusto, spesso indirizzate al suo aspetto fisico. Tra i fan c’è chi la reputa brutta e troppo ritoccata. Dei veri e propri insulti che le hanno fatto perdere la consueta tranquillità e l’usanza di non rispondere alle frecciate.

LEGGI ANCHE >>> Ballando con le Stelle, annuncio shock di un ex concorrente: “La mia salute era precaria”- FOTO

LEGGI ANCHE >>> Valeria Marini allo scoperto, fan allibiti: “Ho voglia di scappare”

Uomini e Donne, pesanti critiche per Ida Platano: lei risponde sempre col sorriso

Oggi per la prima volta nel web Ida Platano ha fatto sentire la sua voce, facendo valere le proprie ragioni. Lo ha fatto sempre a modo suo, con eleganze e senza scadere nella bieca polemica.

“Lasciamo stare però visto che alcuni mi vedono brutta io cerco sempre di curarmi”. Poi per alleggerire la situazione ha messo nelle sue storie la canzone di Masini “Brutta”, sorridendo degli apprezzamenti negativi ricevuti.

“Mi arrivano dei messaggi un po’ così… però mi arrivano anche dei messaggi bellissimi”, aggiunge la Platano su Instagram. Ci sono poi anche followers che si schierano apertamente dalla sua parte e che le augurano di trovare al più presto un vero amore. A settembre probabilmente la ritroveremo davanti alla telecamere di Canale 5. Nel frattempo si dedica al figlio Samuele e non trascura mai i suoi profili social.