Uomini e Donne, ex tronista spaventata: “Ho temuto danni cerebrali per mio figlio” – VIDEO

Un grande spavento per una ex tronista di Uomini e Donne e suo marito, a seguito di un volo in aereo si è temuto il peggio

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione erano in volo con il piccolo Dodò per riportarlo a Napoli dopo che hanno vissuto momenti di grande paura e tensione. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è sparita dai social per circa 15 ore ed ha iniziato una storia su Instagram dicendo: “Sapete che quando sparisco è perché successo qualcosa di grave” ed è così che ha iniziato l’angoscioso racconto.

LEGGI ANCHE > > > Grande Fratello Vip, ex concorrente si candida e Signorini trema

NON PERDERTI > > > Sanremo 2022, Pippo Baudo esce allo scoperto: che annuncio!

Nel dettaglio, la Perrotta ha raccontato che Ethan ha cominciato a mostrare strani segnali di inappetenza e stanchezza, pertanto spaventati hanno deciso di prendere un volo per Napoli e farlo visitare. Nel momento dell’atterraggio, il piccolo Dodò ha assunto una temperatura corporea molto alta, “una stufa” l’ha definito Rosa che ha trasportato subito il piccolo in ospedale.

LEGGI ANCHE > > > Striscia la Notizia, pazza idea alla conduzione? Annuncio inaspettato

Uomini e Donne, il dramma raccontato da Rosa Perrotta in lacrime

Rosa Perrotta ha raccontato l’Odissea vissuta con Dodò in ospedale dove gli hanno subito somministrato una puntura di cortisone: “Passato l’effetto del cortisone ha avuto una crisi isterica. Faceva cose strane, lanciava oggetti, era intrattabile”. L’ex tronista di Uomini e Donne, ancora visibilmente scossa ed in lacrime, ha provato a raccontare tutto quanto accaduto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Amici 21, sarà nel cast ma con un ruolo diverso: annuncio ufficiale – FOTO

Rosa Perrotta ha anche confessato di temere “gravi cerebrali importanti” per il piccolo di casa e che ci potessero essere “conseguenze a livello neurologico”. Fortunatamente il grande spavento è passato ed Ethan sembra stare meglio.