Temptation Island, tariffario pazzesco: la richiesta di un ex concorrente per sponsorizzazioni – FOTO

Uno screenshot che mette alla luce un mondo oscuro dei concorrenti di Temptation Island che chiedono cifre blu per le sponsorizzazioni

“1.200 euro + IVA”, questa la richiesta shock pubblicata su Instagram da parte dal blogger di Amedeo Venza che spiega quanto accaduto. “Guardate un po’ quanto chiedono le ‘gippone’ di Temptation Island per una collaborazione per sponsorizzare dei prodotti”, la didascalia accompagna uno screenshot di un e-mail in cui si legge il listino prezzi per una storia su Instagram ed un post sullo stesso social.

Il blogger che ha pubblicato lo screenshot ha giustamente aggiunto: “Ovviamente ho oscurato il nome, ma meriterebbero lo sputtanamento totale! 1.200 euro per una storia ed un post, ma stiamo scherzando? Ma chi siete? A settembre non ci ricorderemo manco i vostri nomi”.

Temptation Island, l’oscura realtà dietro la partecipazione al programma

Più che oscura, è ormai alla luce del giorno: partecipare a Temptation Island rappresenta per molti soltanto uno slancio sui social per diventare influencer. Certo è che il listino prezzi non è di certo alla portata di chiunque, evidentemente i partecipanti ed i tentatori, uomini o donne che siano, si fanno pagare a peso d’oro.

Amedeo Venza ha deciso di oscurare il nome di chi ha fatto tale richiesta e, pertanto, non è possibile identificare se si tratta di una partecipante dell’ultima edizione o di quelle precedenti. Fatto sta che il reality show è diventato una questione di business, così come Uomini e Donne, ma Maria De Filippi se n’è resa già conto.