Temptation Island, Filippo Bisciglia non c’è al matrimonio di Claudia e Ste: il motivo

Claudia e Ste, che si sono giurati amore durante il falò di confronto di Temptation Island, ed il 7 agosto hanno celebrato il loro matrimonio. Ecco chi era il grande assente alle nozze e come ha cercato di fargli sentire il suo affetto.

Claudia e Ste sono stati una di quelle coppie che, con la partecipazione a Temptation Island si è rinforzata. La decisione di sposarsi era già arrivata al falò di confronto, e nel giorno più bello della loro vita hanno voluto al loro fianco anche gli ex concorrenti del reality show. È stata dunque l’occasione anche per Valentina e Tommaso di incontrarsi di nuovo.

Fra gli invitati c’erano anche Manuela e Stefano, che si sono evitati tutto il tempo. Lei, ovviamente, era accompagnata dal single Luciano, conosciuto durante il programma. C’era però un importante assenza fra tutti i presenti al matrimonio, e cioè quella del conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia.

Ecco l’intervista in cui Manuela ed il single Luciano si dichiarano una coppia:

View this post on Instagram A post shared by Temptation Island (@temptationisland_official)

Temptation Island, Filippo Bisciglia spiega in un video l’assenza al matrimonio di Claudia e Ste

Filippo Bisciglia è stato il grande assente al matrimonio di Claudia e Ste, la coppia più innamorata di Temptation Island. Il conduttore del reality ha recapitato un video ai due nel giorno del loro matrimonio, in cui spiega la sua assenza. Bisciglia ha provato in ogni modo a conciliare i suoi impegni, ma non ci è riuscito.

Il 7 agosto, il giorno delle nozze di Claudia e Ste, è partito per la Puglia con la sua compagna. Aveva progettato di passare anche solo a dare un saluto, magari la mattina presto, ma il suo piano si è rivelato infattibile. Filippo Bisciglia augura dunque alla coppia di avere tanti figli, e magari anche dei gemelli.

Ste ha voluto condividere il video ricevuto dal conduttore di Temptation Island sui social, accompagnandolo da un messaggio di ringraziamento. Lo sposo lo rassicura: l’affetto nei confronti della coppia è stato percepito. L’unico rammarico è quello di non aver avuto il telefono in mano durante il matrimonio, non riuscendo a vedere immediatamente il video.

Ecco il messaggio di Filippo Bisciglia per Claudia e Ste: