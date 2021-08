Temptation Island, coppia insultata sui social: la reazione inaspettata

Una coppia di Temptation Island è stata incalzata da parte dei follower con una domanda piccata che li ha fatti andare su tutte le furie

Manuela Carriero e Luciano Punzo sono una delle coppie più amate dell’ultima edizione di Temptation Island. I due non sono entrati insieme nel reality show, Manuela è entrata insieme al suo ex fidanzato Stefano Sirena, ma si è avvicinata al tentatore Luciano dopo aver assistito a video che l’hanno delusa da parte dell’ex nel villaggio con le tentatrici.

Una volta che Manuela e Luciano sono usciti insieme, stanno vivendo alla luce del sole la loro meravigliosa storia condividendo ogni attimo con i propri follower. Qualcuno parla di ‘fuoco di paglia’, altri sostengono la coppia, ma non mancano gli attacchi dagli hater.

Temptation Island, il duro attacco a Manuela e Luciano

Nel box delle domande messo a disposizione da parte di Manuela su Instagram, un utente ha chiesto: “Siete sempre in giro, non avete più un lavoro?”. Senza scomporsi e con estrema eleganza ha trovato la risposta giusta e veritiera: “Siamo in giro proprio per via del lavoro di Luciano. Lui è un modello e domani ha uno shooting. Io dopo aver lasciato il mio lavoro a tempo indeterminato per seguire il mio ex non ho più trovato un lavoro stabile”.

Oltremodo, la Carriero ha svelato una novità per l’autunno: “Al momento sono disoccupata ma ho avuto una proposta come segretaria per settembre”.