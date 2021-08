Striscia la Notizia, pazza idea alla conduzione? Annuncio inaspettato

A Striscia La Notizia è comparsa una pazza idea per la conduzione, sarebbe sensazionale: l’annuncio inaspettato

Sono settimane che si fanno nuove ipotesi sulla possibile futura conduzione di Striscia La Notizia, ma ciò che è certo è che le due veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva non saranno più protagoniste del TG satirico per la prossima edizione. Sembrerebbe, infatti, che grazie all’aiuto di Ezio Greggio, possano approdare in TV nuovamente le due ex allieve di Amici, Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani.

I rumors più accreditati per i futuri conduttori, invece, sono quelli di un’inedita coppia composta dal comico partenopeo, Alessandro Siani e l’attrice italo-spagnola, Vanessa Incontrada.

Striscia La Notizia, Shaila Gatta alla conduzione?

L’ex velina partenopea e ballerina di Amici di Maria De Filippi, Shaila Gatta, è stata incalzata dai colleghi di Tele Sette su una possibile futura conduzione del TG satirico: “Un giorno mi piacerebbe tornare a Striscia la notizia come conduttrice, con il mio nome scritto sul bancone. Sarebbe una soddisfazione immensa”. Per ora, niente di fatto, ma nulla esclude che in futuro possa trovare ancora la conferma con Antonio Ricci come per Paperissima Sprint. Shaila ha anche ammesso che le piacerebbe condurre un programma come Colorado.

Nonostante Shaila sia molto a suo agio in TV, su sé stessa ha raccontato: “Sono un Paperino in gonnella visto che me ne capitano di ogni. Facciamo vedere anche i video con i nostri sbagli. E con me di materiale ne hanno parecchio”.