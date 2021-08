Sanremo 2022, Pippo Baudo esce allo scoperto: che annuncio!

Pippo Baudo torna a parlare ai microfoni, soprendendo tutti con la sua opinione su Sanremo 2022 e sui Maneskin, vincitori dell’ultimo Festival.

Alla fine la Rai ha deciso di non cambiare la sua squadra vincente e per Sanremo 2022 è stato confermato Amadeus alla guida, che con molte probabilità continuerà ad essere affiancato da Fiorello. In merito è tornato a parlare Pippo Baudo, che ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Sul quotidiano lo storico volto della tv ha affermato di voler bene ad ‘Ama’ e che merita una terza edizione del Festival.

Lo stesso showman ravennate era dubbioso nel prendere parte ad una terza edizione della manifestazione canora, decidendo quindi di confrontarsi con Baudo. Dall’altra parte però Pippo non ha avuto alcun dubbio ed ha rivelato di avergli detto: “Fallo assolutamente“. Il decano della televisione, infatti, è curioso di vedere se Amadeus riuscirà ad eguagliare il suo record di conduzione del Festival (13 volte). Andiamo a vedere quindi cosa ne pensa Pippo Baudo della rivoluzione musicale di Ama e dei Maneskin.

Sanremo 2022, Pippo Baudo promuove i Maneskin: “Sono divertenti, scatenati e bravi”

Pippo Baudo è rimasto a dir poco sorpreso della rivoluzione musicale fatta partire da Amadeus. Infatti lo showman ravennate è riuscito a fare scelte impopolari, riuscendo però a far evolvere un Festival di Sanremo che in precedenza stava diventando stantio. In merito Baudo ha ricordato: “Ha fatto un cambiamento profondo, è arrivato ai giovani. I vincitori di quest’anno, i Måneskin, con Zitti e buoni, sono riusciti ad aggiudicarsi Sanremo e anche l’Eurovision, una grande cosa. Non capitava da secoli“.

Subito dopo Baudo ha dato un suo giudizio riguardante i Maneskin che sono riusciti ad aggiudicarsi il Festival di Sanremo 2021 e anche dell’Eurovision Song Contest ed adesso sono pronti a sbarcare negli Usa. Infatti nel paese a stelle e strisce, il gruppo avrebbe chiuso un accordo con Iggy Pop. In merito Pippo Baudo ha chiosato: “Sono divertenti, scatenati, bravi. Ma molto diversi dal genere di musica che ascolto io, però interessanti“.