Regina Elisabetta, quell’errore che ha cambiato la sua vita e quella della Royal Family

Un nuovo documentario di Channel 4 ha raccontato un vecchio errore della Regina Elisabetta, che ancora oggi si sente in debito con un ex ministro.

Era il 1996 quando Lady Diana morì in un misterioso incidente stradale a Parigi, mentre era in compagnia del suo compagno Dodi Al-Fayed. Al momento della tragedia, la Regina Elisabetta era in vacanza a Balmoral, in Scozia. Dopo la tragedia, la Regina si mostrò inizialmente indifferente, ma il suo vero intento era quello di proteggere i due nipotini, William ed Harry. La morte della principessa, però, causò grandissima commozione ed il comportamento della Regina ben presto le si rivoltò contro.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Raffaella Carrà, confessione di un noto volto TV: nessuno se lo aspettava

Infatti il popolo la accusò di non aver reso il massimo omaggio a Lady Diana, divenuta oramai la principessa del popolo. Sua Maestà addirittura non capiva quelle accuse e considerava la morte di Diana come un fatto appartenente agli Spencer ed alla famiglia di Al-Fayed. In poche ore, però, Elisabetta capì di essere in torto e di star facendo un errore pronunciando così il noto discorso televisivo. Andiamo quindi a vedere cosa successe dopo la morte della ‘principessa del popolo‘.

La Regina Elisabetta è in debito con l’ex ministro Tony Blair: tutto accadde dopo la morte di Diana

A poche ore dalla morte di Lady Diana, la Regina Elisabetta aveva capito che tutta quell’indifferenza la stava facendo cadere in errore. Così Sua Maestà decise di pronunciare un discorso in diretta televisiva in cui omaggiava la memoria di Diana come sovrana e come nonna dei suoi figli. Ma il discorso avvenne specialmente grazie alla pressione dell’allora primo ministro, Tony Blair. Come rivela anche Channel 4, Blair in quell’occasione salvò l’immagine dell’intera Royal Family.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Amici 21, sarà nel cast ma con un ruolo diverso: annuncio ufficiale – FOTO

Allo stesso tempo, però, la Regina si sentiva in debito con l’ex ministro, come ha rivelato lo storico Dominic Sandbrook. Blair infatti aiuto Sua Maestà a non mostrare un cuore di pietra. Il documentario di Channel 4, infatti, afferma che Elisabetta provò un grandissimo sollievo quando la popolarità di Blair iniziò a calare. Ancora oggi, però, le piaccia o meno, la Regina è in debito con l’ex ministro, che salvò l’immagine dell’intera Famiglia Reale dopo la tragica morte di Lady Diana.