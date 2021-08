Rai, volto storico dice addio a celebre programma: il motivo

Non mancano imperdibili novità sui programmi Rai. Celebre conduttrice cambia format ed ottiene uno spazio tutto suo: i dettagli

Arrivano importanti novità sullo storico programma “Linea Verde” in onda sull’ammiraglia Rai. Il viaggio nella tradizione italiana e nel modo dell’agricoltura e dei prodotti tipici, dalla prossima stagione televisiva, vedrà al suo timone un solo conduttore. Chi dei due tra Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli preparerà le proprie valige?

Ebbene, come rivelano le ultime anticipazioni, a lasciare il programma sarà la Muccitelli che passerà ad un’altra trasmissione in onda sempre su Rai Uno. Parliamo di “Uno Mattina in Famiglia” dove la conduttrice avrà uno spazio (di circa 30 minuti) tutto suo lasciando comunque al timone del format che va alla scoperta di ricette, consigli salutari e discussioni sulle notizie del momento, Tiberio Timperi e Monica Setta.

La celebre conduttrice Ingrid Muccitelli lascia Linea Verde ma non la Rai: i dettagli

Ingrid Muccitelli lascia “Linea Verde” ma resterà comunque con l’ammiraglia Rai dove avrà uno spazio di mezz’ora tutto suo all’interno del programma di Tiberio Timperi e Monica Setta: Uno Mattina in Famiglia. E’ stata una scelta della Muccitelli quella di lasciare il popolare programma della domenica mattina.

Adesso sarà compito di Convertini far mantenere a “Linea Verde” lo stesso successo di sempre. Il conduttore televisivo infatti sarà in solitaria al timone dello storico programma che dalla prossima stagione si allungherà di mezz’ora. Inoltre Convertini capitanerà anche una nuova trasmissione: Bel Paese.