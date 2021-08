Raffaella Carrà, confessione di un noto volto TV: nessuno se lo aspettava

Spunta una clamorosa confessione di Alessandra De Stefano, che ha raccontato come ha conosciuto Raffaella Carrà: aneddoto sorprendente.

Sono passate diverse settimane dalla morte di Raffaella Carrà eppure sono ancora in tanti coloro che la omaggiano e la ricordano. Tra queste persone troviamo Alessandra De Stefano, giornalista sportiva italiana che quest anno ha raccontato le leggendarie Olimpiadi di Tokyo 2020. La De Stefano è stata alla guida della trasmissione ‘Il circolo degli Anelli‘ in onda su Rai Due, riuscendo ad ottenere anche un grande seguito di pubblico.

Nella sua ultima intervista rilasciata a ‘Fq Magazine‘, Alessandra ha spiegato come è nata la trasmissione che tra i suoi grandi protagonisti ha trovato anche grandi ex campioni come Yuri Checi e Sara Simeoni. Ma non solo Sport, la De Stefano è riuscita anche a ricordare come ha conosciuto Raffaella Carrà, con un aneddoto sorprendente specialmente per le circostanze dell’incontro. Infatti da quell’incontro nacque un’amicizia speciale per la giornalista.

Raffaella Carrà, il ricordo di Alessandra De Stefano: “L’ho conosciuta al supermercato”

Dopo il successo incredibile de ‘Il circolo degli Anelli‘, Alessandra De Stefano ha ricordato come ha conosciuto Raffaella Carrà. Infatti le due si sarebbero viste per la prima volta in un supermercato e da lì sarebbe nata una splendida amicizia. Un vero e proprio aneddoto sorprendente, con la giornalista che poi è tornata a parlare del suo ultimo successo televisivo. Infatti la trasmissione di Rai Due ha sorpreso anche per le grandi performance di Juri Chechi e Sara Simeoni.

Specialmente per quanto riguarda l’ex altista italiana la De Stefano ha affermato senza mezzi termini: “E’ diventata un’ospite fissa. Si è fidata di me e di questo la ringrazio. È una donna intelligente, divertente e molto preparata“. Stesso discorso per Juri Chechi che si è mostrato sin da subito molto preparato su tutti gli sport presenti alle Olimpiadi. Inoltre la conduttrice con la trasmissione olimpica è riuscita nel suo intento, ossia raccontare la vita degli atleti in gara e tutta la preparazione che c’è stata per arrivare a Tokyo 2020.