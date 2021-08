Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso annuncia una super novità: si cambia!

Barbara D’Urso ed il suo Pomeriggio Cinque sono stati ridimensionati da Mediaset. Per la prima volta cambia tutto nel salotto di Canale 5.

Per la prima volta Barbara D’Urso è pronta alla prima stagione televisiva meno stressante, visto che Mediaset ha deciso di accantonare ‘Live – Non è la D’urso‘ e ‘Domenica Live‘. Infatti il Biscione ha deciso di confermare solamente ‘Pomeriggio Cinque’, con la D’Urso che ha chiarito il tutto durante la sua ultima intervista quando durerà il ridimensionamento. Infatti la conduttrice televisiva ha avuto un lungo dialogo con Pier Silvio Berlusconi.

In merito la D’Urso ha rivelato: “Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento“. Inoltre la presentatrice si è detta soddisfatta per l’informazione fatta nei momenti più bui causati dalla pandemia Covid-19, ricordando che l’informazione si è intrisa con la tragedia durante quel periodo. Così la D’Urso ha affermato che Pomeriggio Cinque dal prossimo 6 settembre, ricordando che le telecamere torneranno nelle Rsa e che si farà una grande campagna per stoppare l’omofobia.

Pomeriggio Cinque, le anticipazioni di Barbara D’Urso: cambierà il format

Durante il lungo colloquio con Pier Silvio Berlusconi, Barbara d’Urso ha avuto la conferma di un ritorno in prime time, ma al momento non si sa ancora quale sarà la trasmissione. Inoltre la nuova Pomeriggio Cinque dovrebbe riprendere il format de ‘I Fatti Vostri’ in onda sulla Rai. Inoltre si cercherà di rubare proprio il pubblico di questa trasmissione, che da settembre vedrà l’addio di Giancarlo Magalli, da anni al timone de ‘I Fatti Vostri’.

Durante la sua intervista la D’Urso ha ricordato che la linea editoriale della gente comune rappresenta quasi una strada obbligata per Pomeriggio Cinque. Infatti le personalità degne di nota vengono sempre riservate a Verissimo di Silvia Toffanin, con la D’Urso che invece è solita intervistare solo celebrities cadute in disgrazia e reduci da reality. Vedremo quindi se a settembre ci sarà una rivoluzione per Pomeriggio Cinque o se si continuerà sulla stessa linea editoriale.