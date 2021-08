Michele Merlo continua a vivere nel cuore di quanti l’hanno conosciuto. L’iniziativa dei suoi amici ha emozionato il mondo del web

La morte di Michele Merlo, in arte Mike Bird, ha sconvolto il popolo del web. Il cantante aveva ottenuto il successo grazie alla sua partecipazione al talent show ideato e condotto dalla queen di Canale Cinque, Amici. Un ragazzo perbene, “malinconico nello sguardo e solare nel sorriso”, così come dichiarato dalla De Filippi e dall’intera redazione del talent show.

La sua scomparsa ha fatto mobilitare gli amici i quali hanno dato il via ad una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, “Un pensiero per Michele”, destinata alla famiglia Merlo. Sono in tanti coloro che hanno deciso di aderire, tra questi sulla piattaforma si leggono i nomi di: Thomas Bocchimpiani, Lorella Boccia, Sebastiano Melo, Marcello Sachetta, Simone Frazzetta, Elena D’Amario, Giulia Pelagatti, Rebecca Valentini e tanti, tanti altri.

Attualmente la raccolta resta aperta ed è dunque ancora possibile potersi unire ai 623 donatori contribuendo all’incremento degli 8.575 euro raggiunti fino ad ora. Intanto Mike Bird è rimasto nel cuore degli italiani e la produzione di Amici 21 ha già stabilito di omaggiare il ragazzo dal cuore d’oro dedicando a lui diversi momenti della nuova edizione del talent show.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Temptation Island, coppia insultata sui social: la reazione inaspettata

Michele Merlo, la sua morte ha sconvolto il mondo del web

Michele Merlo è scomparso lo scorso 6 giugno a soli 28 anni in seguito ad una leucemia fulminante che l’ha colpito pochi giorni prima. Una volta recatosi al Pronto Soccorso, dove poi è stato mandato a casa, le condizioni del giovane cantante sono peggiorate. Successivamente Michele è stato ricoverato in rianimazione all’Ospedale Maggiore di Bologna.

La morte del giovane artista di Amici ed X Factor ha sconvolto il mondo del web. La stessa Maria De Filippi ha dedicato un post molto toccante a Mike Brid attraverso l’account ufficiale di Amici. “Profondo, malinconico nello sguardo e solare nel sorriso. La tua era una malinconia speciale, che lottava ogni secondo con quel sorriso che diceva l’esatto contrario. A volte prevaleva una cosa, a volte l’opposto. Tu eri entrambe le cose. E quando cantavi, quando eri al centro del palco a fare quello che ti piaceva di più al mondo, il tuo modo di essere prendeva il sopravvento e ti faceva mostrare al mondo senza filtri, senza paure”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Temptation Island, tariffario pazzesco: la richiesta di un ex concorrente per sponsorizzazioni – FOTO

Mike Brid era un ragazzo speciale: “Avevi un’intensità unica, una capacità di guardarti dentro fin troppo spiccata che a volte ti faceva arrovellare attorno agli umori e alle sensazioni. Baudelaire diceva che ‘la sensibilità di ognuno è il suo genio’, la tua era tanta, Mike. Ed è quella sensibilità, quella profondità d’animo e di pensiero, quella capacità di scavare negli abissi dell’animo umano che ci porteremo dentro per sempre”, queste le parole della De Filippi e della redazione di Amici.