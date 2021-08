Grande Fratello Vip, ex concorrente si candida e Signorini trema: il cast per il reality di Canale 5 è quasi fatto ma spuntano sorprese

Ancora cinque settimane e sapremo tutto, perché ormai manca poco al 13 settembre, prima puntata ufficiale del Grande Fratello Vip 6. Ma le indiscrezioni attorno al reality di Canale 5 si inseguono da tempo e l’ultima è davvero clamorosa perché coinvolge una discussa ex protagonista del programma.

Lei è Francesca De André che ha già partecipato al GF 16 condotto da Barbara D’Urso e ora si ricandida. Ma in realtà lei punta molto in alto, al posto di Alfonso Sigronini, come ha svelato a ‘Leggo’. Parlando delle sue esperienze passate nei reality è stata chiara: “Diciamo che essendo tutti grandi programmi dico che mi piacerebbe condurli tutti”.

L’idea di partecipare come concorrente in realtà le piace meno, perché alla mente le torna la disastrosa esperienza all’Isola dei Famosi: ” Il reality li ho già fatti come esperienza. In certe condizioni, tipo l’Isola, da sola non ti ci metti. L’Isola è stata dura perché pioggia torrenziale per giorni con 99% di umidità. Io sono durata come un gatto in tangenziale. Un’esperienza però che rifarei. Il Gf ci penserei”. Ma il suo sogno è Ballando con le Stelle, anche se difficilmente Milly Carlucci invita concorrenti di reality, specie di Mediaset.

Grande Fratello Vip, tutte le indiscrezioni sui nuovi concorrenti

Francesca De André spera in una chiamata anche se in realtà il cast del Grande Fratello Vip 6 sembra già quasi fatto. Inizialmente dovrebbero entrare 15-16 concorrenti e poi come nella passata edizione aggiungersi altri in corsa. Tra le donne sembrano certi i nomi di Jo Squillo, Soleil Sorgé, Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan ed Asia Argento), l’ex tronista Sophie Codegoni e le sorelle Jessica, Lulu e Charlie Selassie, principesse etiopi .

Nel cast maschile invece Alex Belli, Amedeo Goria, il modello Andrea Casalino, l’ex nuotatore Manuel Bortuzzo, Nicola Pisu e l’ex allievo di Amici, il rapper Moreno. L’ultimo nome caldo è quello di Tommaso Eletti, uno dei fidanzato nella recente edizione di Temptation Island.