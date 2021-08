Calciomercato Juventus, scambio con Bentancur: che colpo a centrocampo

Una nuova indiscrezione di calciomercato, vedrebbe la Juventus pronta a sacrificare Rodrigo Bentancur per un top player: la trattativa.

Uno degli obiettivi del calciomercato della Juventus è quello di rinforzare il centrocampo, come espresso più volte da Massimiliano Allegri. Il tecnico, infatti, ha chiesto almeno due rinforzi per il settore del campo che la passata stagione si è rivelato il vero punto debole. Tra i più deludenti troviamo senza ombra di dubbio Rodrigo Bentancur. Anche l’ultima stagione del centrocampista uruguaiano si è rivelato ricca di alti e bassi.

In un ruolo delicato come il centrocampo, però, non sono ammessi errori e lo sa bene Allegri. Per questo il tecnico toscano sarebbe pronto a sacrificare il calciatore appena 24enne anche per un top player di esperienza. La dirigenza in accordo con il tecnico, quindi, starebbe pensando di riportare in maglia bianconera Miralem Pjanic. Andiamo quindi a vedere la trattativa sull’asse Torino-Barcellona.

Calciomercato Juventus, si tratta per il ritorno di Pjanic: possibile scambio con Bentancur

All’inizio del calciomercato il nome più vociferato per la partenza era quello di Arthur Melo. Massimiliano Allegri, però, sarebbe pronto a dare una nuova chance al centrocampista brasiliano, che con Andrea Pirlo ha giocato spesso fuori luogo. A questo punto il nome più papabile per una partenza è quello di Rodrigo Bentancur. L’obiettivo della dirigenza è quello di riportare a casa Miralem Pjanic.

Al momento, però, le pretese del Barça sono troppo alte per questo motivo alla Continassa si stanno studiando trattative per un possibile scambio con il 24enne uruguaiano. Al momento Andrea Agnelli ha avuto solamente un sondaggio con Laporta. Il numero uno bianconero, però, potrebbe convincere il patron catalano con il cartellino di Bentancur più una somma cash. Vedremo se Allegri avrà nuovamente a disposizione Pjanic all’inizio della nuova stagione.