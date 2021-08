Calciomercato Inter, tutto fatto per il dopo Lukaku: a breve l’annuncio! Il club nerazzurro avrà i soldi per chiudere anche un esterno

L’Inter di Simone Inzaghi inizia a prendere corpo. L’amichevole giocata ieri contro il Parma ha mostrato già una discreta intelaiatura di gioco e la sensazione che il lavoro di Conte non sia andato disperso. Ovviamente si tratta solo di calcio d’agosto, senza una vera valenza tecnica, ma alcuni segnali è possibile carpirli. Per rimanere competitivi ai massimi livelli, anche senza Romelu Lukaku, serve un centravanti che faccia giocare bene la squadra. Per questo ad Appiano Gentile hanno deciso di puntare su Edin Dzeko. Il bosniaco della Roma si era promesso ai nerazzurri già nell’estate del 2019, ma le difficoltà di trovare un sostituto all’altezza spinsero i capitolini a ripensarci. Ora il discorso è diverso, con Tiago Pinto alla continua ricerca di abbassare il monte ingaggi e la necessità di togliere i 7.5 milioni di euro netti percepiti dal centravanti. Ad un anno dalla scadenza i giallorossi non hanno mai pensato ad un rinnovo, di fatto concludendo un patto chiaro con il numero 9. Se arriva un’offerta per lui può partire in ogni istante. L’offerta è arrivata in queste ore: biennale da 6 milioni a stagione (bonus inclusi) e un piccolo indennizzo da 3 milioni per il cartellino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuova svolta per Cristiano Ronaldo: la destinazione è pazzesca

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta corre ai ripari: arrivano due big di Serie A!

Calciomercato Inter, tutto fatto per il dopo Lukaku: Dzeko è pronto a firmare

Come confermato da Gianluca Di Marzio su Instagram, l’accordo tra le parti è già stato definito. Dzeko sbarcherà a Milano per le visite mediche nei prossimi giorni, giusto il tempo di far trovare un sostituto alla Roma. Mourinho dovrebbe avere a disposizione Alexander Sorloth entro la fine della settimana, rimpiazzando quindi il buco venutosi a creare. Il 26enne del Lipsia può sbarcare nella capitale per 18 milioni e garantirebbe la copertura del ruolo con Shomurodov e Borja Mayoral. Simone Inzaghi attende con ansia l’arrivo del bosniaco per disegnare un attacco di tutto rispetto con Lautaro Martinez. L’argentino è stato blindato e dopo la partenza di Lukaku non verranno accettate altre offerte (vedi Tottenham). Si parla anche di una seconda punta da affiancare a Dzeko in entrata, ma stanno calando le chance di vedere Zapata a Milano, considerando la valutazione di 40 milioni fatta dall’Atalanta. Un tentativo verrà fatto per Correa, ma dopo Ferragosto. Il dado è tratto, che il walzer delle punte abbia inizio.