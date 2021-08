Barbara D’Urso, la rivelazione entusiasmante: nuovo flirt in corso?

Una rivelazione scottante da parte della conduttrice partenopea Barbara D’Urso che si lascia ad una confessione che fa impazzire i fan

La conduttrice partenopea, Barbara d’Urso si è lasciata andare nel corso di un’intervista al Corriere della Sera in cui ha raccontato dei vecchi e nuovi flirt. Era da tempo che la D’Urso non si lasciava corteggiare come in passato, ma forse c’è un barlume di speranza per qualcuno di “speciale”.

“C’è una persona speciale a cui ho dato il permesso di corteggiarmi, un corteggiatore in prova. Perché ‘in prova’? Perché in amore ho dato tanto e ora do prima tantissimo amore a me stessa”. Queste la dichiarazione rilasciata dalla conduttrice di Pomeriggio 5 che lascia un piccolo spazio ad un personaggio misterioso.

Barbara d’Urso, i vecchi flirt celebri della conduttrice partenopea

Barbara d’Urso è nota anche per tutti i passati flirt avuti con celebrità, tra questi è stata incalzata da Candida Morvillo su Vasco Rossi: “Se ne è parlato anche troppo. Hanno detto pure che scrisse per me Alba Chiara, ma l’aveva scritta prima”. Ha parlato poi anche di Miguel Bosé, precisando che in quel periodo “era piccola”, del flirt con Silvio Berlusconi durante la sua storia con Memo Remigi: “Mi corteggiò da grande gentleman, ma non stavo più con Memo. Lo racconto solo perché l’ha rivelato lui, in diretta da me, dicendo: è stata l’unica che mi ha detto no”.

