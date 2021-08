Anticipazioni Uomini e Donne, ospiti da Temptation Island nella prima puntata

Non manca molto alla prima puntata del dating show più amato d’Italia, Uomini e Donne che torna con una grande sorpresa

Come di consueto, a settembre ripartirà il dating show di Maria De Filippi. Uomini e Donne, dopo tre mesi di vacanze, è pronto ad iniziare con un nuovo viaggio e con tanti protagonisti inediti. Nel frattempo che desta molta curiosità sapere chi siederà il Trono Classico – sono volti già visti o Maria De Filippi deciderà per una rivoluzione come preannunciato? – c’è già qualche spoiler sul Trono Over.

In particolare, è atteso il rientro in scena di Gemma Galgani che sembrerebbe essersi sottoposta a qualche ritocchino chirurgico che, sicuramente, creerà scalpore e caos in studio con il commento di Tina Cipollari. Ad accompagnare la dama torinese ci pensa Isabella Ricci che ha già colpito tutti i fan del dating show e che è pronta a mettere in studio il suo charme.

Anticipazioni Uomini e Donne, crossover con Temptation Island?

Appurata l’entusiasmante novità di una tronista transgender, ad allietare i fan del dating show potrebbero anche esserci delle coppie di Temptation Island. Si tratta di un crossover tra il programma di Maria De Filippi e quello di Raffaella Mennoia, spalla destra della moglie di Maurizio Costanzo, che creerebbe grande hype.

Sebbene tutti sperano di rivedere Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, sembra improbabile che i due possano arrivare in trasmissione. Più probabile, invece, la presenza di Claudia e Ste dopo le nozze oppure quella di Floriana e Federico, due delle tre coppie uscite insieme, con anche Natascia e Alessio.