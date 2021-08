Anticipazioni Beautiful, Ridge è sotto shock: cos’è successo

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che qualcosa sconvolgerà la vita di Ridge: lui non ricorda nulla

Bold and Beautiful non va in vacanza. La soap opera americana amatissima dagli italiani prosegue il suo viaggio attraverso gli attori che da sempre fanno parte del cast. Le anticipazioni riguardano una nuova puntata, quella che oggi, lunedì 9 agosto, andrà in onda dalle 14:00 come di consueto su Canale 5.

Nell’ultimo mese, le puntate sono state incentrate sul sabotaggio del matrimonio tra Brooke e Ridge che, fin qui, non è mai riuscito a terminare. Tuttavia, il video del bacio tra Brooke e Bill ha fatto vacillare ogni certezza ed avvicinare Ridge a Shauna.

Anticipazioni Beautiful, Ridge e Shauna si sposano

Nonostante Brooke abbia fatto la qualunque pur di riavvicinare Ridge, quest’ultimo non è stato in grado di perdonarla e mettere una pietra sopra al video che ha visto. Inoltre, Brooke ha dovuto combattere con un’avversaria molto dura: Shauna. Quest’ultima, con maggiore scaltrezza e velocità ha portato tra le sue braccia il Forrester.

In particolare, Eric, Quinn e Ridge stesso, ascolteranno increduli quanto Shauna gli racconta: i due si sono sposati a Las Vegas. Il Forrester giura di non ricordare nulla di quanto accaduto, forse perché ha bevuto, ma resta shockato da ciò che gli viene detto. Oltremodo, Ridge dimentica un altro particolare fondamentale: prima delle nozze ha inviato un messaggio a Carter Walton chiedendogli di depositare i documenti del divorzio con Brooke.