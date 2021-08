Tommaso Zorzi, minacce e offese: paura per l’ex gieffino

Tommaso Zorzi è finito nell’occhio del ciclone dopo alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram: paura per l’influencer

L’ultimo vincitore del Grande Fratello VIP è stato nelle ultime ore nell’occhio del ciclone a causa di alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram. In particolare, Tommaso Zorzi si è trovato ad attraversare un corteo di manifestanti No-Vax intenzionati a far valere le proprie ragioni in quanto vaccino e annesso Green Pass.

L’influencer di Milano non ha fatto altro che ribadire la propria posizione, facendo notare “l’ignoranza dilagante” delle persone partecipanti al corteo.

Tommaso Zorzi, l’attacco social dei No-Vax: minacce e offese

Su Instagram l’influencer Tommaso Zorzi ha pubblicato le minacce e le offese ricevute dopo le sue storie da parte dei No-Vax. In particolare un utente gli ha scritto volgarmente di essere in disaccordo ed ha aggiunto: “Sappiamo dove abiti, next stop cimitero!”. Una frase vergognosa espressa nei confronti di un ragazzo con opinioni semplicemente diverse da altri, del tutto rispettabili.

Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP – molto amato dagli italiani – non si è scomposto di fronte al messaggio. Zorzi è un personaggio del mondo dello spettacolo che riesce a prendere tutto con ironia e che poi, nel privato, prende provvedimenti seri grazie ai suoi avvocati. Non sono mancate, infatti, volte in cui lo stesso influencer ha pubblicato avvisi di querele et similia nei confronti di tutti coloro che, sui social, lo attaccano brutalmente.