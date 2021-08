Una delle coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island ha smentito tutto. Sono ufficialmente single?

L’ultima edizione di Temptation Island, la nona, ha entusiasmato tantissimo il pubblico da casa. Sono state diversi i protagonisti che per un motivo o per un altro hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori, e tra questi sicuramente vanno inseriti Jessica Mascheroni e Alessandro Autera. Lei aveva provato un sincero interesse per il tentatore Davide Basolo, mentre lui era attratto dalla tentatrice Carlotta Adacher. Nelle ultime ore però ci sono stati diversi aggiornamenti da entrambe le parti.

Facciamo un piccolo passo indietro e ripercorriamo il percorso della ex coppia. Durante la partecipazione a Temptation Island, nel villaggio delle fidanzate Jessica si è immediatamente avvicinata al tentatore Davide Basolo al punto di trascorrere la notte con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Alessandro, invece, in silenzio ha sopportato non senza innervosirsi il feeling tra la sua ormai ex fidanzata e Basolo. Alla fine però Autera ha scoperto di essere attratto a sua volta dalla single Carlotta Adacher. Così, al falò di confronto finale, i due fidanzati si sono detti addio.

Temptation Island, arriva la smentita: sono ufficialmente single?

Carlotta Adacher e Alessandro Autera, ex di Jessica Mascheroni, agli occhi di tutti, followers e telespettatori, erano intenti a vivere la dolce vita romana by night con tanto di selfie e gambe intrecciate sul letto. Ma cosa si cela realmente dietro tutto ciò? La risposta è arrivata direttamente da lei attraverso una risposta data a uno dei suoi 116mila followers.

Alessandro ieri, durante una diretta su Instagram ha dichiarato che sarebbe disposto a partecipare già da settembre a Uomini e Donne come tronista. Carlotta come l’avrà presa? Assolutamente bene in quanto lei ha smentito assolutamente di essere fidanzata con Alessandro e che dunque, data l’assenza di legami con lui, Autera può partecipare al dating show condotto da Maria De Filippi.