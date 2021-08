Serena Rossi, il racconto doloroso sulla gavetta: “Sicuramente è successo”

L’attrice, conduttrice e cantante Serena Rossi ha celebrato la sua nomina a madrina della prossima edizione del 78° Festival di Venezia, facendo anche un racconto doloroso delle sue prime esperienze nel mondo dello spettacolo.

Serena Rossi ha accettato di ricoprire il ruolo di madrina del 78° Festival di Venezia con queste parole: “A #Venezia78 vorrei ritrovare quei sorrisi dimenticati, vorrei che illuminassero le sale cinematografiche e tutti i luoghi del Festival. Vorrei che si riaccendessero sui volti di chi non ha potuto lavorare (a causa del Covid, ndr)”.

Ecco dunque che Serena Rossi ha annunciato che per l’inaugurazione del festival farà un discorso molto importante, senza rinunciare alla vanità di scegliere i vestiti e l’acconciatura per la serata. Per l’attrice, cantante e conduttrice essere stata scelta come madrina del Festival di Venezia rappresenta una consacrazione della sua carriera.

Ecco Serena Rossi nell’ultima puntata del programma da lei condotto, “Canzone segreta“:

Serena Rossi e l’impegno che va oltre il cinema

Il punto di forza di Serena Rossi sta proprio nella sua poliedricità. Nata a Napoli nel 1985, durante i periodi più duri della pandemia di Covid ha deciso di lanciare insieme al marito un progetto che richiama il partenopeo “caffè sospeso“. Si tratta infatti della possibilità di donare a chi ha difficoltà economiche attraverso il sito www.spesasospesa.org.

Serena Rossi, però, non dimentica neanche le sue orgini, e la fatica di farsi strada nel mondo dello spettacolo come donna. Secondo lei c’è ancora molto da fare perchè si possa parlare di reale parità fra uomini e donne. E poi aggiunge: “Non ho mai scoperto di aver guadagnato meno di un collega (maschio, ndr) ma sicuramente è successo“.