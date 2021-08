Royal Family, nuovi problemi per William e Kate: c’entra il figlio

Nuove preoccupazioni starebbero affliggendo William e Kate. I duchi di Cambridge pensano al futuro di George e l’effetto che potrebbero avere le dichiarazioni di Harry

Nuove preoccupazioni starebbero affliggendo i duchi William e Kate. Questa volta al centro dell’attenzione il primogenito George, nato il 22 luglio del 2013, ed il suo futuro. Tutto sarebbe nato dopo la finale di Euro 20, quando il piccolo George è finito nelle grinfie degli hater. Ma non è tutto, a preoccupare ulteriormente i duchi, è il principe Harry.

Intanto William e Kate si starebbero concentrando sul tenere lontano dagli hater e dal web il loro primogenito il quale è stato preso di mira per il modo in cui era vestito alla finale degli europei. Come ha dichiarato l’esperto delle vicende reali, Robert Jobson: “George ha avuto una grande attenzione da parte dei social media. Alcuni sono stati critici per il fatto che abbia indossato una camicia e una cravatta come il padre. Penso che per un po’ proveranno a tenerlo lontano dai riflettori“.

William e Kate preoccupati per il loro primogenito: il motivo della loro apprensione

La loro apprensione non riguarderebbe soltanto le critiche che George ha ricevuto sul web, difatti, William e Kate sarebbero molto preoccupati per gli effetti che potrebbero sortire le dichiarazioni e le critiche di Harry sui metodi educativi della Royal Family.

George, Charlotte e Louis sono nati in un’epoca diversa da quella dei loro genitori. Per questo motivo i duchi di Cambridge starebbero cercando in ogni modo di educare al meglio i tre figli, indirizzando soprattutto George verso la retta via. William e Kate vorrebbero mandare il primogenito in collegio così da tenerlo lontano dalle accuse e possibili attacchi scatenati anche dalle dichiarazioni di suo zio.