Royal Family, annuncio sconvolgente scuote tutti: da non credere!

Un nuovo annuncio sta sconvolgendo l’intera Royal Family. Infatti è arrivata una pesante accusa a Meghan Markle: le parole incriminate.

Non finiscono gli attacchi nei confronti di Meghan Markle, con la duchessa di Sussex che vede arrivare accuse sul suo conto da diversi fronti. Infatti in molti la condannano per aver portato il principe Harry sulla ‘cattiva strada’, mentre altri dicono che è sempre sua la scelta di espatriare negli Stati Uniti tagliando così il cordone ombelicale da Buckingham Palace. Ma per Meghan non c’è pace nemmeno in famiglia, con il padre che l’ha criticata in diverse occasioni.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Tommaso Zorzi-Francesco Oppini, durissimo attacco di un’ex gieffina: che shock – VIDEO

Adesso a rivolgere alcune accuse a Meghan ci ha pensato la sorellastra, Samantha Markle. La donna, di recente, ha rilasciato un’intervista a GB News programma condotto da Dan Wootton. Infatti Samantha è stata un fiume in piena, definendo la sorellastra ‘crudele’. Andiamo quindi a vedere le sue parole durante l’intervista al programma britannico.

Royal Family, Meghan attaccata dalla sorellastra: “Ecco perchè è così crudele”

Samantha Markle, sorellastra della più famosa Meghan, ha lasciato tutti a bocca aperta dopo la sua ultima intervista. La donna ha attaccato senza troppi giri di parole la duchessa di Sussex. Infatti dopo essere stata incalzata dal giornalista, Samantha ha rivelato che è davvero dura amare chi ha causato tanto dolore. Dichiarazioni al vetriolo, con la sorellastra che ha riportato anche un episodio successo con il padre.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Amici, fiocco azzurro per una celebre coppia: grandissima emozione

Infatti proprio parlando del caldo argomento, Samantha ha ricordato: “Ha affrontato due attacchi di cuore e l’ha vista comportarsi in quel modo con la famiglia reale. Non riesco a dire di potere amare qualcuno che è così incredibilmente crudele“. Un attacco che ha spiazzato tutti, specialmente dopo il periodo di riavvicinamento tra Meghan e la Famiglia Reale. Adesso quindi la duchessa di Sussex non solo deve fare i conti con le vicende Reali, ma dovrà anche rispondere agli attacchi della sorellastra.