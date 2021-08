Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, pronto un importante annuncio? I fatti

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, dopo aver trascorso le vancanze in simbiosi, starebbero già programmando il prossimo autunno, in cui entrambi saranno coinvolti in diversi impegni lavorativi: in arrivo un importante annuncio?

Da quando Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono scambiati il primo bacio sotto al vischio al GF Vip, non si sono più lasciati. Dopo otto mesi, la coppia è più affiatata che mai, ed in occasione del compleanno di lui si sono scambiati delle vere e proprie dichiarazioni d’amore: “Sei la donna della mia vita” o “Tu mi rendi felice, come non lo sono mai stata“.

Non soprende che dunque si stiano diffondendo con maggiore insistenza le voci di un desiderio di mettere su famiglia o, addirittura, di sposarsi. L’ultima intervista di Pierpaolo Pretelli sembra fare un po’ di chiarezza in tal senso, fornendo una parziale conferma sul fatto che entrambi abbiano voglia di impegnarsi.

Ecco l’emozionante video-messaggio di Giulia per il compleanno di Pierpaolo:

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, cosa succederà alla coppia dopo le vacanze estive?

Mentre Pierpaolo Pretelli parlava a Radio CiccioRiccio dei suoi prossimi impegni televisivi, ha ammesso che Giulia Salemi nei prossimi mesi diventerà un po’ più romana. Questo implicitamente significa che la showgirl ha deciso di stare vicino il più possibile al fidanzato in relazione ai suoi impegni lavorativi.

Pretelli, infatti, sarà nel cast di Tale e Quale Show di Carlo Conti su Rai 1, dove troverà anche un’altra ex inquilina della casa del Grande Fratello, Stefania Orlando. Dopo le vacanze trascorse in simbiosi fra Ischia, Formentera, Ibiza e la Sardegna sembra molto difficile che i due possano davvero vivere uno lontano dall’altra.