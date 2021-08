Markie Post, morta a 70 anni l’attrice di “Giudice di Notte”

Un lutto improvviso che attanaglia il mondo dello spettacolo: a 70 anni è morta Markie Post, attrice di “Giudice di Notte”

Una grande perdita per il mondo del cinema americano, a 70 anni si è spenta Markie Post, figlia dello scienziato Richard F. Post e della poetessa Marylee (Armstrong) Post. Una lunga carriera stroncata da un male con cui lottava ormai da 4 anni: il cancro.

A darne il triste annuncio è stata la sua manager Ellen Lubin Sanitsky, a Deadline. La Post è conosciuta in Italia per il suo ruolo di difensore d’ufficio, Christine Sullivan, in Giudice di notte, interpretato in ben 159 episodi tra il 1984 e il 1992 ed andato in onda su Italia 1.

