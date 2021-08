Proprio nel momento migliore che i Maneskin stanno attraversando dal 2016, quando la band è creata, arriva un’incredibile indiscrezione su Damiano che potrebbe mettere fine alla favola della band rock di Roma.

I Maneskin si sono formati nel 2016, ma il 2021 li ha visti esplodere improvvisamente con la vittoria di Sanremo e dell’Eurovision. Con il motto “Rock n’Roll never dies” hanno letteralmente conquistato il mondo, passando dall’esibirsi in strada a Roma a diventare la canzone italiana più ascoltata di sempre su Spotify in una sola giornata.

La band sta organizzando con largo anticipo un mega-concerto al Circo Massimo di Roma, in programma per la prossima estate. Eppure, proprio i Maneskin sembrerebbero essere arrivati sul tetto del mondo e pronta a conquistare la definitiva consacrazione, cominciano a farsi strada le voci di una loro rottura.

Ecco il messaggio condiviso sui social dai Maneskin che annuncia l’incredibile collaborazione con il re del rock, Iggy Pop:

Maneskin, Damiano è pronto per la carriera da solista?

La voce straordinaria di Damiano, senza cui viene veramente difficile continuare ad immaginare i Maneskin, potrebbe essere destinata ad una carriera solista. Questo è quello che riferisce il giornalista Roberto Alessi a Novella 2000: “Qualcuno si è preso la briga di chiamarmi più volte, per dirmi che Damiano dei Maneskin presto se ne andrà da gruppo“.

Lo stesso Alessi, però, ammette di essere scettico sulla notizia, anche se non esclude che qualcuno, forse, stia provando da dietro le quinte a far sciogliere il gruppo. Le motivazioni per il giornalista sarebbero chiare: “I Maneskin hanno un progetto di largo respiro. Ci sono molti soldi in ballo: dividerli ed imperare su di loro sarebbe un bell’affare“.

