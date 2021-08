Luca Argentero, la gaffe di Simona Ventura è tutta da ridere – FOTO

Luca Argentero ha pubblicato un breve messaggio in cui manifestava il suo orgoglio per le vincite record degli italiani alle Olimpiadi di Tokyo, ma si è creato un malinteso con molti utenti, anche con Simona Ventura.

Come tanti italiani, anche Luca Argentero ha seguito con passione le Olimpiadi di Tokyo, dove gli italiani hanno collezionato il record di 40 medaglie in tutte le competizioni: 10 ori, 10 argenti e ben 20 bronzi. Non era mai successo prima nella storia italiana di riuscire vincere così tante medaglie, soprattutto nell’atletica leggera.

LEGGI ANCHE >>> Simona Ventura, che stoccata alle due regine della tv: “Meglio la pizza”

NON PERDERTI >>> Simona Ventura: “Siete anoressici di rispetto e sentimenti”. Cosa sta succedendo – FOTO

Anche l’attore Luca Argentero ha dunque seguito con passione l’evento sportivo, mettendo in evidenza fra i suoi messaggi l’ormai celebre meme del calciatore Azzurro Chiellini che ferma l’avversario inglese strattonandolo per la maglia. Ha voluto pubblicare anche un breve messaggio per ricordare l’importante traguardo, con il numero 40 ed alcune icone.

Simona Ventura dopo la gaffe: “Magari lo facessero a me”

Simona Ventura, come altri utenti di Twitter, ha equivocato il messaggio di Luca Argentero, pensando che avesse compiuto quarant’anni. Gli ha dunque fatto gli auguri, seguita da moltissimi altri utenti della piattaforma social. L’attore l’ha evidentemente presa sul ridere, e ha ripostato alcuni dei messaggi ricevuti.

LEGGI ANCHE >>> Simona Ventura e Paola Perego lavorano ad un programma insieme?

Luca Argentero ha poi deciso di fare chiarezza: ha già fatto e festeggiato i suoi 40 anni nel 2018. Ha ringraziato in particolare Simona Ventura, che si trova in vacanza con la sorella ed il compagno e sta anche presentando il suo libro. Lei ha ammesso la gaffe e ha commentato, divertita dal suo errore: “Ti ho tolto tre anni, magari lo facessero a me“.

Ecco alcuni dei messaggi scambiati su Twitter:

Anche numerosi altri utenti di Twitter pensano che sia il quarantesimo compleanno di Luca Argentero, e gli fanno gli auguri per l’importante traguardo:

Luca Argentero ringrazia tutti, anche Super Simo, ma chiarisce l’equivoco: