GF Vip, nuovo colpo di scena: “Programma da cancellare”

A settembre partirà la sesta edizione del GF Vip. Il reality si è confermato un gran successo, ma non tutti la pensano così: arriva una denuncia inaspettata.

Manca pochissimo alla nuova edizione del GF Vip, la sesta da quando è stato ideato il programma. Infatti i telespettatori già non vedono l’ora di assistere alle vicende dei vipponi della tv, all’interno della casa più spiata dagli italiani. Quest anno i partecipanti non potranno fare affidamento alle ospitate a Pomeriggio Cinque e Domenica Live, dopo che Mediaset ha deciso di ridimensionare Barbara d’Urso.

Ma non tutti sono pronti a riaccogliere sul piccolo schermo la casa più spiata dagli italiani. Infatti un telespettatore su ‘Nuovo Tv‘ ha denunciato la pochezza della trasmissione. Infatti l’uomo ha scritto al magazine di cronaca rosa: “Io lo cancellerei. Non ne comprendo il senso. E mi chiedo come qualcuno possa interessarsi a quelle dinamiche pietose“. La provocazione ha trovato la risposta di Alessandro Cecchi Paone, che non le ha mandate di certo a dire.

GF Vip, un telespettatore chiede la cancellazione: la risposta di Cecchi Paone

Il ritorno del Gf Vip condotto da Alfonso Signorini non ha quindi reso tutti felici. Infatti il programma non trova spettatori neutri ed è amato o odiato. Inoltre quest anno si potrebbe andare verso il record di durata. Infatti la trasmissione potrebbe durare addirittura otto mesi, come fatto capire da Sonia Bruganelli. La moglie di Bonolis sembrerebbe preoccupata proprio dalla durata monstre del programma ed era pronta a fare un passo indietro.

Inoltre c’è qualche telespettatore che non tollera più le dinamiche che avvengono nella casa. La denuncia apparsa su Nuovo Tv ha trovato la pronta risposta di Alessandro Cecchi Paone, che ha una sua seguitissima rubrica all’interno del magazine di cronaca rosa. L’opinionista e conduttore televisivo ha infatti asserito: “I destini dei programmi sono frutto di una combinazione tra risultati, costi, ascolti, diritti e sondaggi“. Quindi stando a Cecchi Paone il reality non poteva che essere confermato dopo gli ottimi ascolti dell’ultima edizione.