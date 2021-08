GF Vip, durissimo attacco a un ex concorrente: sale la tensione

Scintille e fiamme tra un ex concorrente del GF Vip e la moglie di un celebre conduttore: scontro social senza limite

Durante una delle serate di Battiti Live, l’ex gieffino e chirurgo dei VIP, Giacomo Urtis, si è esibito scaturendo una reazione inaspettata da parte di Flora Canto. La moglie di Enrico Brignano, infatti, ha condiviso sui social la foto di Urtis commentando: “Non vi offendete se resto dell’epoca di Morandi e Baglioni, vero?”.

LEGGI ANCHE > > > Can Yaman, presto su Canale 5 con un nuovo appuntamento? L’indiscrezione

NON PERDERTI > > > Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, pronto un importante annuncio? I fatti

L’ironia piccata della moglie di Brignano ha innervosito il chirurgo dei VIP che ha prontamente risposto: “Cara Flora, se tutti dovessero essere Baglioni e Morandi non dovresti neanche ascoltare la musica, dovrebbero sparire la metà dei cantanti. Non è che uno per forza deve essere Mina per poter andare a cantare… Poi detto da te. Adesso ci sono tutti generi nuovi: rap, trap e anche le voci si sono evolute, adesso vanno di moda le voci un po’ metalliche, un po’ più di autotune”.

LEGGI ANCHE > > > Luca Argentero, la gaffe di Simona Ventura è tutta da ridere – FOTO

GF Vip, l’attacco a Giacomo Urtis di Flora Canto

Giacomo Urtis si è sentito particolarmente toccato dalle parole di Flora Canto, non per il soggetto, quanto per il contenuto della sua velata offesa. Difatti, il chirurgo dei VIP ha sottolineato un argomento molto importante: la libertà di poter far musica in qualsiasi maniera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > GF Vip, addio ai social: il motivo di questa decisione

“Visto che hai fatto qualche programma di musica anche se non sei una cantante gli altri non ti dovrebbero ascoltare. Io sono super tranquillo, tu rimani ad ascoltare Vivaldi, Bach e Beethoven, tanto io sono stato a Battiti Live”, ha spiegato Urtis.