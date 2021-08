Elena Morali, lutto per la showgirl: “Il mio cuore si ferma un po’ di più” – VIDEO

Lo sfogo di Elena Morali lascia tutti senza parole su Instagram: “Non riesco a sopportare il dolore. Vorrei togliermi qualche anno e donartelo”

Le vacanze di Elena Morali non si sono concluse nel migliore dei modi. Difatti, la showgirl che si trovava a Zante assieme al suo compagno Luigi Mario Favoloso, è dovuta rapidamente tornare in Italia dove ha trovato una situazione a dir poco pesante. La 31enne si è sfogata su Instagram con i suoi follower che sono rimasti senza parole.

Elena, avvertita da sua sorella, ha preso il primo volo utile per correre dal suo cane che stava male: “Anima mia tieni duro che la mamma sta tornando“. Purtroppo però la sua è stata solo una corsa contro il tempo. La showgirl non è riuscita a salutare la cagnolina e sui social ha attaccato duramente la veterinaria che l’aveva visitata nelle ultime ore prima di morire.

Elena Morali in lacrime su Instagram per la morte della sua cagnolina: “Non riesco davvero a sopportare il dolore di averti perso”

La Morali è tornata da Zante appena ha saputo che la sua cagnolina stava poco bene. Purtroppo però la showgirl non ha fatto in tempo per darle l’ultimo saluto. Su Instagram lo sfogo della compagna di Luigi Mario Favoloso ha lasciato tutti senza parole: “Questa sera il mio cuore si ferma un po’ di più. Sono senza parole e mi prenderò del tempo. Non riesco ancora a metabolizzare”.

La 31enne ha poi accusato duramente la veterinaria che aveva visitato la sua cagnolina qualche ora prima di morire: “Non riesco davvero a sopportare il dolore di averti perso così da un giorno all’altro. Senza poter fare nulla se non correre a prendere un volo che ha portato ritardo. Senza che potessi lottare contro quella stupida veterinaria che ti ha rimandato a casa in quelle condizioni, dicendo che bisognava attendere che la cura facesse effetto”.

Il dolore in queste ore per la showgirl è immenso. La Morali ha dichiarato di sentirsi come se avesse perso una figlia o una sorella. “Sapevo che nella vita sarebbe arrivato questo giorno, ma speravo tu avessi ancora qualche anno davanti. Non riesco davvero ad immaginare una vita senza di te dopo 13 anni”.