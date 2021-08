Dennis “Dee Tee” Thomas, morto a 70 anni il fondatore dei Kool & the Gang

Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dennis “Dee Tee” Thomas, a 70 anni è morto il fondatore dei Kool & the Gang

Grande perdita per il mondo della musica con la scomparsa Dennis “Dee Tee” Thomas fondatore della band americana Kool & the Gang. Ad annunciare la sua morte sono stati gli stessi membri, che hanno definito la sua dipartita “serena”.

LEGGI ANCHE > > > Markie Post, morta a 70 anni l’attrice di “Giudice di Notte”

NON PERDERTI > > > Serena Rossi, il racconto doloroso sulla gavetta: “Sicuramente è successo”

Come sassofonista insieme alla sua band sono stati inseriti nella Hall of Fame del New Jersey e hanno ricevuto la loro stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 2015.