Anche se Can Yaman in questo momento non sembrerebbe essere al lavoro per nessuna nuova serie televisiva, c’è una sensazionale indiscrezione che invece lo vedrebbe arrivare molto presto su Canale 5 con un nuovo appuntamento.

Nonostante le sue umili origini, Can Yaman ha sempre lottato per riuscire a realizzare il suo sogno di diventare attore, che ha cominciato a prendere forma nel 2014. Da allora, è diventato il re delle soap opera in Turchia, e nell’ultimo anno è riuscito a conquistare anche il pubblico italiano, che lo ha conosciuto meglio anche grazie al suo flirt con Diletta Leotta.

Dopo la serie “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” e “Day Dreamer – Le ali del sogno“, è diventato protagonista in uno spot pubblicitario con Claudia Gerini e girato da Ferzan Ozpetek, che ha dato inizio alle sue collaborazioni italiane. Ha infatti avuto un cameo nell’ultima puntata di “Che dio ci aiuti“.

Successivamente, si è iniziato a parlare di una serie Tv di respiro internazionale, “Sandokan“, anche se sembrerebbe che i dissapori con un altro attore, Luca Argentero, avrebbero messo a rischio il progetto, tanto che non è chiaro se attualmente sia in pausa o sia stato del tutto cancellato.

Ecco Can Yaman che si allena per le riprese di Sandokan:

Can Yaman, ecco la “nuova” soap opera su Canale 5

Secondo Tele Sette, ci sarebbe la possibilità di vedere molto presto Can Yaman su Canale 5 con un nuovo appuntamento. L’attore turco, infatti, potrebbe tornare con la sua prima serie Tv che lo ha consacrato fra il pubblico turco nel 2014, “Gonul Isleri“. Ci sarebbe già pronto il titolo in italiano: “Affari di cuore“.

In Gonul Isleri le protagoniste sono tre sorelle: Servet, Saadet e Sevda, che vengono cresciute solo dal padre dopo essere state abbandonate dalla madre. Sevda, che è la più giovane delle tre, si innamora nel corso delle puntate di Bedir, che è interpretato proprio da un giovane Can Yaman.

Ecco un frammento della serie Tv con Sevda e Bedir (in lungua turca):