Antonella Clerici, arriva la notizia che fa impazzire i fan: sensazionale

Risveglio sensazionale per Antonella Clerici. La conduttrice televisiva ha lasciato tutti senza parole: che risultato!

Grande risveglio per Antonella Clerici che nella serata di ieri, sabato 7 agosto, ha ottenuto un ottimo successo su Rai1. Al timone delle repliche di The Voice Senior, la conduttrice televisiva ha tenuto banco battendo ancora una volta l’ammiraglia di Cologno Monzese.

Il programma, come dicevamo, nonostante fosse in replica ha interessato 1.372.000 spettatori pari all’11.1% di share. Un risultato stratosferico che in pochi si aspettavano. Al secondo posto sul podio degli ascolti si conferma Canale Cinque con il film Femmine contro Maschi che ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 1.495.000 telespettatori pari al 10.6% di share.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> GF Vip, nuovo colpo di scena: “Programma da cancellare”

Antonella Clerici su Rai Uno con le repliche di The Voice Senior batte Canale Cinque: tutti i risultati registrati nella serata di sabato 7 agosto

E’ stata un successo la replica di The Voice Senior andata in onda nella serata di ieri, sabato 7 agosto. La Clerici ha ottenuto su Rai Uno l’11% di share battendo Canale Cinque che, invece, con il film Femmine contro Maschi ha raggiunto solo il 10.6%.

Ma veniamo adesso agli ascolti registrati dalle altre reti. Su Rai2 Il Circolo degli Anelli ha interessato 1.329.000 spettatori pari al 10.5%. Su Italia Uno Il Mondo Perduto – Jurassic Park è stato seguito da 681.000 spettatori pari al 5.1%. Rete4 ha proposto Una Vita interessando 839.000 telespettatori pari al 6% di share.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Anticipazioni Love is in the Air, nuovo scandalo per Serkan: al centro del ciclone

Subito dopo si piazza Rai Tre con Book Club – Tutto può Succedere che ha tenuto incollati davanti al video 789.000 telespettatori con il 5.4% di share. Su La7 Downton Abbey è stato seguito da 283.000 spettatori pari al 2.2% di share. Tv8 ha proposto Attacco Glaciale interessando 205.000 spettatori pari all’1.9% di share. Infine sul Nove Via Poma – Un caso irrisolto ha raccolto 233.000 spettatori con l’1.6% di share.